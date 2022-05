Tutto pronto per la seconda edizione del Premio Nazionale di Grafica d'Arte organizzato dall'Accademia di Belle Arti di Frosinone, con il supporto di Unindustria Frosinone. L'inaugurazione mercoledì 11 maggio alle 15. Le trentacinque opere selezionate dalla giuria sono esposte negli spazi del MACA - Museo Arte Contemporanea dell'Accademia, al Palazzo Tiravanti. Alle 16, nell'aula teatro, si svolgerà la cerimonia di premiazione e la presentazione del catalogo della mostra. Il Premio Octale, rivolto agli studenti delle Accademie di Belle Arti italiane, è stato progettato e curato dalla Scuola di Grafica d'Arte dell'Accademia di Frosinone, per proporsi non solo come occasione di confronto sulle pluralità metodologiche della ricerca contemporanea, quanto soprattutto come momento di verifica sull'importanza dei linguaggi della grafica d'arte nelle generazioni più giovani.

I protagonisti

Questo l'elenco degli artisti selezionati: Chiara Agnetta, Carmine Bastianelli, Anna Bellavia, Marco Bello, Yuri Biagini, Marianna Cascone, Alessandra Cerri, Anna Coccoli, Martina Colonnata, Ilaria D'Ambrosio, Francesco d'Ecclesia; Adolfo de Luca, Enrico De Meo, Miriam Franco, Samuele Gabbanini, Deborah Gastaldello, Sadra Ghahari Seyedeh, Giuseppe Golino, Giuseppe Gueli, Elia Latini, Giorgia Leva, Asia Lombardi, Giulia Loreti, Siyuan Lu, Ramona Marano, Antonio Marino, Claudia Notaristefano, Chiara Pasqualotto, Francesco Peluso, Rachele Quattrociocchi, Davide Santachiara, Su Shanna, Asia Vignozzi, Wang Nan Hao e Zhu Yanfei.