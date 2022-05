La giunta comunale ha approvato l'esenzione totale del canone di occupazione pubblica fino al 31 luglio per le attività del mercato. Un provvedimento adottato per agevolare le categorie economiche penalizzate dall'emergenza sanitaria I titolari dei banchi del mercato rionale che si svolge ogni giovedì ringraziano il sindaco Alioska Baccarini e l'assessore Simona Girolami.

Lucio Iaboni, titolare di uno dei banchi, dice: «Sentiamo tutti noi il dovere di ringraziare il primo cittadino il sindaco Baccarini e l'assessore Simona Girolami per aver mostrato un alto grado di sensibilità verso la categoria considerando il periodo alquanto critico. La pressione fiscale, la pandemia e ora anche il conflitto bellico ha messo in difficoltà la nostra attività. Il sindaco Baccarini ha sospeso in un primo momento il pagamento delle rate inerenti il posteggio dal mese di gennaio fino al mese di aprile, la scorsa mattinata durante un incontro che abbiamo avuto con lui, ha dimostrato grande senso di sensibilità annullando le rate fino al mese di luglio 2022. Un gesto che la nostra categoria non dimenticherà. Il momento prosegue l'ambulante come già detto è molto critico, la zona di Fiuggi poi è di particolare attenzione, spesso anche sui giornali abbiamo dichiarato che il mercato spesso è vuoto. L'introito economico non ci permette nemmeno di sbarcare il lunario, ma questo semplice ed importante gesto gratifica tutti i nostri sforzi. Tante volte abbiamo lottato anche con la stessa amministrazione comunale per far sì che il mercato di Fiuggi tornasse ai suoi vecchi splendori, tutto questo perché alla città termale siamo fortemente legati a noi in passato ha dato tantissimo sia come prestigio sia come introito economico».

Insomma un gesto molto apprezzato, quello della giunta comunale, che va incontro alle problematiche di una delle più importanti categorie della città.