«Tra le numerose segnalazioni di degrado che continuo a ricevere dai miei concittadini, mi colpiscono quelle sull'incuria e l'abbandono del nostro civico cimitero. Un luogo così sacro e di raccoglimento non può versare in questo stato così pietoso». Così in una nota Domenico Marzi, candidato sindaco di Frosinone.

«Sono a conoscenza - spiega - dello straordinario sforzo dei pochissimi operai che lavorano all'interno del cimitero, ma è evidente che non è sufficiente. Occorrono urgentemente rinforzi e una nuova organizzazione per restituire dignità e decoro a questo luogo. Posso solo comprendere - conclude - la frustrazione dei cittadini che si recano in visita ai propri cari in uno stato di assoluto disagio».