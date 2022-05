Con un'ordinanza il sindaco, ha disposto la rimozione di rifiuti speciali, e la bonifica di un terreno nella frazione di Caira, tra via Lago e via Pozzaga. Poiché l'area è stata sottoposta a sequestro probatorio il proprietario dovrà provvedere, dopo l'autorizzazione della Procura, a proprie cure e spese alla rimozione di tali rifiuti. Le forze dell'ordine, ciascuno per le proprie competenze, vigileranno circa la corretta esecuzione e osservanza della ordinanza. Il provvedimento è scaturito dal verbale di sopralluogo del comandante della Municipale, Pugliese.

In quell'area risultano abbandonati rifiuti speciali pericolosi e interrati (scarti di lavorazione edile provenienti da attività di demolizione, calcinacci, lastre presumibilmente in fibrocemento-amianto, ceramica sanitaria, pneumatici, fusti di metallo. Buona parte di questi rifiuti è risultata incendiata). In caso di inosservanza dell'ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, l'Ente procederà con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate, fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista.