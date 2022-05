Ladri audaci hanno colpito nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio nel quartiere Pontegrande a Ferentino. Gli artefici del furto, commesso ai danni del comitato di zona, hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso del magazzino del parco giochi inclusivo e hanno fatto razzìa di palloni e attrezzature sportive. È stato sottratto anche la consolle dell'impianto audio del parco e portato via perfino una bombola di gas e dei fornelletti per cucinare. Ad accorgersi della porta sfondata ieri mattina è stato il presidente del comitato Mauro Bonacquisti il quale, dopo essersi accertato del danno, ha sporto denuncia presso la stazione carabinieri di Ferentino che hanno fatto scattare le indagini.

Purtroppo l'evento delinquenziale si riflette su tutta la comunità del popoloso quartiere, il cui comitato è impegnato costantemente e impeccabilmente nella cura del parco e dei campetti sportivi; l'area è frequentata ogni giorno da tantissimi bambini e famiglie anche del centro. Nei giorni precedenti al furto nella rimessa, come riferito dal presidente del sodalizio, si sarebbero susseguiti furti di telefonini e portafogli che i ragazzini del parco avevano lasciato incustoditi, fidandosi evidentemente, su tavoli e panchine per poter giocare.

Evidentemente non è stata una scelta azzeccata. Anche i precedenti episodi sono stati denunciati ai carabinieri.

Bonacquisti suggerisce al Comune di dotare l'area sportiva e di svago di Pontegrande di un sistema di videosorveglianza, darebbe maggiore sicurezza ai frequentatori del parco, che con l'arrivo dell'estate ospiterà sempre più habitué. E a proposito di furti, in questi giorni due persone hanno derubato una donna in casa, portandole via la borsa contenente dieci euro. Indagini in corso.