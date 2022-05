Perde il controllo del mezzo e finisce contro lo spartitraffico dopo aver invaso l'altra corsia: conducente trasferito in ospedale. L'incidente si è verificato sulle corsie dell'A1 in territorio di Pontecorvo. Per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale il mezzo pesante ha perso stabilità e ha invaso seconda e terza corsia, finendo la sua corsa contro il cordolo in cemento. In quel momento l'autostrada era completamente vuota: un colpo di fortuna per gli automobilisti della trafficata arteria.

Le conseguenze, altrimenti, sarebbero state drammatiche. Immediato l'arrivo sul posto degli agenti della Stradale e del 118 che ha provveduto a soccorrere l'uomo, fortunatamente non grave. Traffico bloccato in direzione sud per molto tempo per consentire prima i soccorsi, poi lo spostamento del mezzo pesante.