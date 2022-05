Una tragedia proprio il giorno della festa del Lavoro.

Una donna di 58 anni di Frosinone ha perso la vita cadendo da una scala e precipitando al suolo dal balcone di casa, dal quinto pianto del palazzo. Per lei non c'è stato nulla da fare. Inutile ogni soccorso. Paola Trulli, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto per avviare le indagini del caso, avrebbe messo male una scala utilizzata per prendere alcuni prodotti di pulizia, custoditi in un armadietto sul balcone di casa, in viale Spagna, nella zona bassa del capoluogo. È successo domenica pomeriggio.

Dunque, si è trattato di un incidente, avvenuto mentre la donna che, in quel momento, era in casa con un'altra familiare (che all'inizio non si è accorta di nulla), stava attendendo alle faccende domestiche. A quanto pare, la donna sarebbe uscita sul balcone a prendere qualcosa che custodiva nell'armadietto esterno. Per arrivare al punto esatto dell'armadietto ha utilizzato una scala a libretto. Tuttavia, sulla base degli accertamenti condotti dai militari dell'Arma, avrebbe messo male la scala.

A quel punto si è verificata la tragedia. La scala, con il peso, si sarebbe ribaltata facendo cadere nel vuoto, da un'altezza di circa 15 metri, Paola Trulli.

Un volo fatale per la donna, precipitata dal quinto piano della palazzina di viale Spagna dove viveva. Sul posto sono stati chiamati i soccorsi. Ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. In viale Spagna sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Frosinone per le indagini.

Al termine dei rilievi condotti per chiarire le circostanze in cui è avvenuto il decesso, non sono emerse responsabilità di terzi, per cui l'episodio è stato ricondotto a un tragico incidente domestico.

Ieri, il magistrato ha dato l'ok alla restituzione del corpo ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali che si terranno domani a Santa Maria Goretti alle ore 11.