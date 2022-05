Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in strada Chiesuola, alle porte di Latina, dove un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo della propria automobile finendo per ribaltarsi fuori strada, nel cortile di una casa. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con l'ausilio della Squadra Volante della Questura: secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il giovane infatti avrebbe perso il controllo del mezzo, una Polo Volkswagen, che ha sbandato verso il bordo della strada ed è finito contro il muretto del ponte di accesso di un'abitazione privata. L'urto è stato molto violento, tanto da far capovolgere la vettura, che si è fermata nel cortile della casa. Soccorso dal 118, il giovane conducente è stato trasportato d'urgenza in ospedale.