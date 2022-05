Il progetto di un mercato tecnologico e sicuro presentato dall'amministrazione Mazzaroppi convince. E si piazza tra i primi approvati dalla Regione, che stanzia per Aquino ben 200.000 euro. Che il progetto approvato dalla Giunta fosse all'avanguardia si era capito sin da subito: dall'App dedicata, passando per le mappe interattive fino al punto di primo soccorso. L'obiettivo prefissato, quello di informatizzare e migliorare il mercato settimanale di Aquino che ogni domenica richiama migliaia di cittadini proveniente da tutta la provincia di Frosinone, come sottolineato dal presidente del consiglio comunale con delega al Commercio, Maurizio Gabriele.

Così con il progetto "Il Mercato Migliore" il Comune ha partecipato al bando della Regione Lazio per la riqualificazione dei mercati cittadini e rionali. Ed ha conquistato i primi posti, con lo stanziamento di 200.000 euro. Una somma importante che permetterà di effettuare interventi strutturali e migliorare i servizi. Si passa dalla presenza di postazioni di primo soccorso con defibrillatore, ai totem dove è presente la mappa del mercato all'applicazione per smartphone dove è possibile individuare le varie postazioni e conoscere le offerte dei commercianti. Previsti, secondo il progetto, anche pannelli fotovoltaici per un box in legno per espositori commerciali locali.

«Il finanziamento ci consentirà di migliorare i servizi, la sicurezza, la tecnologia e l'efficienza - sottolinea Mazzaroppi, che non nasconde la soddisfazione - È stato un bel lavoro di squadra che ha visto impegnati in primis Maurizio Gabriele che ha coordinato lavori e attività, il vicesindaco Carlo Risi, Annamaria Vernile, Laura Mandruzzato oltre a Marrigo Rosato, Daniela Ciolfi e altri tecnici che hanno elaborato le parti strutturali. Li ringrazio tutti di cuore unitamente ai miei amministratori». Poi aggiunge: «Nei prossimi giorni forniremo dettagli su come verranno predisposti gli interventi. Siamo davvero soddisfatti».