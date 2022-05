Approvate le tariffe per le imposte di competenza comunale. L'assise civica che si è riunita venerdì scorso ha dato il via libera alle aliquote che dovranno corrispondere nel corso dell'annualità. Ma durante il consesso è passata anche la cessione di un terreno che consentirà di avviare dei lavori infrastrutturali molto importanti.

Le aliquote

All'ordine del giorno del Consiglio c'erano le aliquote relative all'Imu (imposta municipale propria) all'Irpef. «Non ci sono state variazioni - ha spiegato il primo cittadino Anselmo Rotondo - In entrambi i casi c'è stata una riconferma delle aliquote già adottate nelle precedenti annualità». Discorso diverso perla Tari dove è previsto un piccolo incremento dovuto ai conguagli della Regione Lazio. «C'è stata una modifica - ha dichiarato il sindaco Anselmo Rotondo - che porterà a un incremento medio che si aggira tra i 4 o 5 euro a famiglia. Questo è determinato dai conguagli che la Regione ha richiesto alla Saf e al conseguente aumento del costo di smaltimento dei rifiuti che pagheremo. Sicuramente questa situazione potrà essere bypassata dopo che si arriverà a regime sulla raccolta differenziata». Proprio il progetto che è in corso di attivazione porterà a un'importante novità: «Differenziando si ridurranno i costi e si potrà così arrivare alla tariffa puntuale dove ognuno pagherà in base a quanto conferisce».

Nuova caserma

Approvata in assise anche la cessione di un lotto comunale per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. In prima battuta questa era prevista presso l'ex carcere di via Trieste. Tuttavia non si è trovato un accordo con i proprietari privati di un appezzamento di terreno che si trova nelle immediate vicinanze e che risultava necessario per la realizzazione del progetto. Per questo motivo si è valutata un'opzione diversa con la scelta di un differente sito che si trova nei pressi di via Melfi e via Dante Alighieri.

«Con l'approvazione di questo punto arriviamo al momento di svolta che attendevamo - ha spiegato il sindaco Rotondo - L'investimento è di circa 4.700.000 euro e permetterà la realizzazione di una caserma ampia, moderna e all'avanguardia che ospiterà non solo la compagnia dei carabinieri, ma anche i carabinieri forestali. Questo progetto è stato inserito anche all'interno del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) con priorità uno». Cosa succede adesso? «Con la cessione di questo terreno si avvierà tutto l'iter per la realizzazione del progetto – ha aggiunto il primo cittadino –Tra l'altro lavori che non avranno alcun costo a carico del Comune».

Clima disteso

A margine della seduta consiliare il sindaco Rotondo ha voluto anche sottolineare il clima che si è creato all'interno dell'assise. «Devo dire che complessivamente, fatta qualche piccola differenza, c'è un ottimo clima - ha concluso il sindaco - Anche con l'opposizione si è creato un confronto costante e costruttivo nell'interesse del paese».