Restano stabili le condizioni del piccolo di sette anni trasferito al Gemelli in codice rosso dopo il violento impatto sulla provinciale per Esperia. Nell'auto con lui la madre e due fratellini, nell'altra una ragazza sempre di Esperia.

L'incidente registrato nella tarda serata di giovedì ha fatto temere per il peggio: tutti i coinvolti sono finiti in ospedale con diversi politraumi. Ma per il più piccolo dei fratelli (di età compresa tra i 7 e i 12 anni) le ferite sono risultate particolarmente profonde: valutato come codice rosso è stato trasportato prima a Cassino e poi al Gemelli, dove resta ricoverato.

Le sue condizioni sono state ritenute dai medici stabili.

La dinamica resta al vaglio dei militari della Compagnia di Pontecorvo, intervenuti subito sul posto insieme al 118.