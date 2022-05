Per l'ottava settimana consecutiva superati i 3.000 contagi. Ma è un altro il dato che preoccupa: non si arresta la scia di morti. Ieri altri decessi con il totale da lunedì che schizza a 15. Non erano così tanti dai 23 di un anno fa, 26 aprile-2 maggio. I morti di aprile sono 39, quelli del 2022 invece 153. Scendono, però tasso di positività e incidenza.

La giornata

I 497 nuovi positivi (contro 692 negativizzati) chiudono il mese a 16.792 a 559,73 di media e il totale dall'inizio della pandemia a scollinare quota 120.000. I nuovi contagiati si hanno a Frosinone 64, Cassino 63, Alatri 53, Ceccano 29, Isola del Liri 22, Veroli 20, Fiuggi 18, Sora 17, Piglio 15, Ferentino 13, Anagni 12, Monte San Giovanni Campano 10, Roccasecca e Serrone 9, Boville Ernica, Paliano, Ripi e Sant'Elia Fiumerapido 8, Aquino e Broccostella 7, Castelliri, Ceprano, Pontecorvo, San Giorgio a Liri e Torrice 6, Castro dei Volsci, Cervaro, Morolo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Vallecorsa e Vallerotonda 5, Arpino, Esperia, Patrica, san Donato Val di Comino, Strangolagalli, Trivigliano, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia 4, Amaseno, Arnara, Atina, Castrocielo, Coreno Ausonio, Guarcino, Rocca d'Arce, San Vittore del Lazio e Supino 3, Acuto, Alvito, Arce, Belmonte Castello, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Picinisco, Pico, Pofi, San Giovanni Incarico, Santopadre, Sgurgola e Villa Latina 2, Casalvieri, Colfelice, Fumone, Giuliano di Roma, Pastena, Posta Fibreno, Sant'Andrea del Garigliano, Settefrati, Terelle, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio e Villa Santo Stefano 1. Sono 75 su 91 i comuni che hanno almeno un caso di Covid.

I decessi

Con gli ultimi quattro morti, il mese di aprile si chiude a 39 come marzo. Ieri la Asl ha comunicato i decessi di una donna di 95 anni di Frosinone, di uomo di 80 di Anagni, di una donna di 86 di Torrice e di un uomo di 73 di San Vittore del Lazio, tutti con pregresse patologie. La settimana, che si chiude oggi, è già la peggiore da un anno a questa parte con 15 decessi.

Gli altri valori

Scende da 779,45 a 762,68 l'incidenza per 100.000 abitanti. Ma sabato scorso era a 673,17. Il tasso di positività si abbassa dal 24,77% al 13,97%, mentre la media settimanale è al 17,94%. Nell'ultima settimana sono 3.638 i casi totali contro i 3.211 di una settimana prima, per un più 13,29%. Scendono, invece, da 64 a 59 i ricoverati nei reparti ordinari. Si tratta del valore minimo del mese al pari del 10 aprile.