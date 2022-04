L'onorevole Ilir Rexhep Meta, Presidente della Repubblica di Albania, il 23 aprile scorso è stato ad Anagni per ricevere il Premio Internazionale Bonifacio VIII "per una cultura della Pace" Città di Anagni, 2022, giunto quest'anno alla XX edizione. Un invito che il Cavaliere De Angelis aveva rivolto a Meta, l'11 ottobre 2018 a Tirana, in occasione della sua visita ufficiale alla delegazione della Bonifaciana presente in Albania, e dopo due anni, la bella e lieta notizia della presenza di un Capo di Stato in carica nella Città dei Papi, per ricevere il conferimento del "Bonifacio VIII", splendida opera scultorea del maestro Egidio Ambrosetti.

L'attuale presidente della Repubblica Albanese è nato a Skrapar il 24 marzo 1969. Per il Partito Socialista d'Albania (PS) è stato Primo ministro dell'Albania dal 1999 al 2002, e ministro degli esteri dal 2002 al 2003. Come fondatore e leader del Movimento Socialista per l'Integrazione (LSI) è di nuovo ministro degli esteri dal 2009 al 2010, e presidente del Parlamento albanese dal 2013 al 2017. Dopo le elezioni parlamentari in Albania del 2013, il 10 settembre 2013 è stato eletto presidente del Parlamento d'Albania. Il 28 aprile 2017 è stato eletto settimo presidente della repubblica dell'Albania con 87 voti (62,14%) su 140 deputati del Parlamento (89 votanti), ed è entrato in carica il 24 luglio, succedendo a Bujar Nishani.

Durante il soggiorno anagnino ha incontrato una delegazione della comunità albanese, ha visitato il Palazzo Papale, la Basilica Cattedrale, la sede dell'Accademia Bonifaciana, dove ha firmato l'albo d'oro e ha reso omaggio al monumento ai caduti in piazza Cavour, accolto dal sindaco Natalia e da numerose autorità civili, politiche e militari.