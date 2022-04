Il sindaco Piero Sementilli e l'assessore ai Servizi sociali Patrizia Cortina comunicano che sono state pubblicate le graduatorie relative al Servizio civile universale. «La graduatoria è "provvisoria" fino alla conferma definitiva, in seguito alle verifiche da parte del Dipartimento Politiche giovanili e Servizio civile universale spiegano i due amministratori La conferma definitiva può avvenire anche pochi giorni prima l'avvio dei progetti. Il punteggio assegnato, nelle more di quanto stabilito dal Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall'Anci Lazio presso il Dipartimento delle Politiche giovanili e Servizio civile universale, equivale alla somma del punteggio dei propri titoli e competenze più quello conseguito con il colloquio di selezione, assegnato dalla relativa commissione esaminatrice. Per i progetti che prevedono una quota di posti riservati a persone appartenenti a una categoria di minore opportunità, viene specificato che chi appartiene a tale categoria, riporta nella colonna Gmo (Giovani Minori Opportunità) Si o No».

I posti occupati a Ripi sono sei, due per ciascuno dei tre programmi appositamente articolati. In particolare: due nel programma "Scoprilmuseo Valorizzazione sistema museale pubblico e privato"; altri due nel programma "Integrazione Assistenza"; gli ultimi due nel programma "Salvaguardia Salvaguarda il tuo territorio". L'opportunità è stata riservata ai giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni.

I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali, oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444,30 euro.