Via del Tiro a Segno: situazione senza margini di miglioramento. Tante segnalazioni e denunce che ad oggi non sembrano aver prodotto alcun risultato. Infatti i rifiuti continuano ad essere sversati e quelli precedentemente abbandonati restano lì, senza che alcuna bonifica venga effettuata. Le sollecitazioni a intervenire, oltre che dai cittadini, sono arriva te in via formale anche da realtà del territorio come Radio Boville e Fare Verde: "Continuiamo a presentare esposti ufficiali alle autorità competenti eppure via del Tiro a Segno non smette di essere una discarica a cielo aperto - scrivono in una nota congiunta - Si tratta di una porzione di territorio in piena campagna, con pochi passanti tanto da rendere semplice lasciare spazzatura di varia natura senza essere colti in flagrante.

Parliamo di materiale plastico, scarti di edilizia, rifiuti ingombranti ma anche di materassi e semplici vestiti in barba alla raccolta differenziata. Torniamo a chiedere a gran voce l'intervento dell'amministrazione. Il nostro comune è pieno di situazioni simili, per questo bisogna adottare misure di contenimento efficaci, come attività di monitoraggio puntuali".

"Più volte è stata suggerita l'idea di installare delle foto trappole nei punti critici - aggiungono Radio Boville e Fare Verde - eppure ogni proposta è stata lasciata cadere nel dimenticatoio. In passato abbiamo visto qualche operazione di pulizia ma finché la bonifica di queste zone non sarà fatta a fondo il problema sarà soltanto eluso alla superficie.Le discariche abusive a Boville sono tante troppe; quella di via del Tiro a Segno è forse un esempio lampante ma non certo l'unico".