Tavola rotonda per il servizio di refezione scolastica nella sala consiliare su convocazione del sindaco Emiliano Cinelli. All'incontro del 22 aprile scorso era presente per l'amministrazione il vicesindaco Sabrina Sciucco, l'assessore all'istruzione Fabio Chiarlitti e Giorgio Pisani nella doppia veste di delegato all'innovazione e di presidente del primo istituto comprensivo. Presenti anche i dirigenti scolastici e i vice presidi del primo e secondo istituto nonché i rappresentanti di classe dei genitori.

L'assessore Chiarlitti ha aperto i lavori ringraziando i presenti per aver accolto l'invito e ricordando che «l'obiettivo di questi incontri, in linea con quanto promesso in campagna elettorale, è quello di dare voce ai cittadini per un confronto partecipato soprattutto riguardo servizi essenziali come quello di refezione scolastica». Il sindaco Cinelli ha annunciato che dal prossimo anno il servizio mensa verrà informatizzato, così da snellire le fasi che vanno dall'iscrizione fino alla gestione dei pasti, eliminando lunghe code e i vecchi buoni cartacei.

A tale scopo Chiarlitti e Pisani, insieme ai dipendenti dell'ufficio scuola, hanno incontrato diverse aziende del settore e a breve verrà individuata la ditta che offre il miglior rapporto prezzo-servizio. In virtù della normativa attuale che dispone per gli alimenti percentuali superiori di materie prime di origine biologica, come previsto dai Cam, Cinelli ha chiarito come, in base anche all'aumento di costo delle materie prime, potrebbe esserci una variazione delle tariffe, oggi più basse rispetto ad altri comuni vicini.

Aperta la strada anche per un regolamento e una commissione comunale relativi al servizio di refezione scolastica, su cui l'amministrazione sta già lavorando e che sarà adottato prima del nuovo anno scolastico. Infine si è preso atto delle criticità del trasporto del cibo in alcuni plessi a causa dei lavori in corso.Il sindaco ha chiarito che i cantieri verranno chiusi entro pochi mesi così da tornare ad avere una cucina in ogni plesso.