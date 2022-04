Altro sabato itinerante per l'isola ecologica. Questa settimana l'automezzo attrezzato e gli addetti ai lavori saranno presenti in zona Giglio, precisamente in via Mignardi, direzione Foiano, nella consueta fascia oraria 8-12. Gli appuntamenti, fissati per tutto il 2022, si alterneranno negli altri punti individuati su tutto il territorio, da Castel Massimo a Casamari, passando per Santa Francesca, per approdare poi a Veroli presso il Piazzale delle Filippine e ripartire così dal Giglio.

Un meccanismo ciclico già collaudato nei due anni passati e che permette di tornare in ogni zona dopo poche settimane. L'elenco dei rifiuti adatti al ritiro contempla ingombranti, Raee, oli da cucina esausti, medicinali scaduti e pile esaurite. Inoltre dal 3 maggio fino al prossimo 25 ottobre sarà nuovamente attiva la raccolta a domicilio di potature e ramaglie, un servizio gratuito per i residenti di Veroli. Il ritiro avverrà previa prenotazione al numero verde 800440797 oppure via mail all'indirizzo info.impresasangalli.it.

Con questa modalità, il mezzo preposto al ritiro potrà recuperare direttamente presso l'abitazione i residui di ordinarie pratiche agricole. I cittadini potranno comunque continuare a smaltire potature e ramaglie tutto l'anno proprio con le isole ecologiche del sabato. La risposta degli utenti, come più volte sottolineato dall'amministrazione, è stata la prova provata della funzionalità del progetto. In molti infatti, data la regolarità del servizio e la certezza di poterne usufruire nella propria zona, hanno scelto questa modalità di conferimento.

Su questa scia di sostenibilità e salvaguardia ambientale, presto Veroli sarà dotata di due impianti di raccolta permanente. Se la macchina burocratica per la realizzazione dell'isola ecologica a La Moletta è stata già avviata, per il centro raccolta di Casamari le operazioni sono alle battute finali. Gli interventi massicci sono stati conclusi, restano da mettere a segno gli ultimi dettagli tecnici per poter procedere, come specificato anche dall'assessore ai lavori pubblici, all'apertura nel giro di pochi mesi.