Hanno lasciato le case e in auto o in pullman sono arrivati allo stabilimento Stellantis di Cassino alle 6, tuttavia dopo un'ora di lavoro le tute rosse sono dovute nuovamente uscire dai cancelli per ritornare indietro. Stavolta la mancanza di materiali è stata comunicata addirittura sulle linee con un fermo produttivo esattamente mentre si... produceva, alle 7 della mattinata di ieri. E i disagi? Tanti perché molti hanno dovuto attendere a lungo prima di riuscire a salire su un mezzo per fare dietro front e rincasare. Secondo il ceo Tavares la crisi dei semiconduttori avrà una influenza meno massiccia sulle fabbriche a partire dal 2023 ma, nel frattempo, la sofferenza è enorme e le buste paga troppo basse.

Timori anche per la salita produttiva del Grecale, prevista a giugno, ma i passi da gigante del Tonale fanno ben sperare. Tavares e il ceo Alfa, Imparato, hanno dettagliato non solo il ruolo che Tonale avrà nei prossimi mesi per la presenza commerciale nei primi 31 mercati e in tutti gli altri (da fine anno) compresi Stati Uniti, Asia e Cina, ma hanno anche rimarcato il grande investimento su Alfa. Per il numero uno di Stellantis il Biscione resta un marchio che «rappresenta l'Italia» che ha un grande potenziale, permettendo di costruire il futuro partendo dal passato.

Dall'Europa

Buone notizie anche dall'Europa. In un mercato in calo del 12,3% rispetto all'anno precedente nel primo trimestre 2022, Stellantis conferma la sua solida posizione per le autovetture e per i veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato del 21,% e la leadership nei principali mercati (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Grecia). Nel primo trimestre 2022, Peugeot e Citroën sono tra i primi 10 marchi più venduti nell'Eu30 e Stellantis ha anche cinque modelli nella classifica dei primi 10 veicoli (Peugeot 208, Citroën C3, Peugeot 2008, Opel/Vauxhall Corsa e Fiat Panda) con la Peugeot 208 che è l'auto più venduta in Europa. Stellantis conferma anche la sua leadership di mercato nell'Eu30 per i veicoli commerciali leggeri con una quota del 34,0%, che equivale a vendite di quasi 145.000 veicoli nel primo trimestre 2022.

Transizione energetica

A poco più di un anno dalla sua nascita, Stellantis si conferma tra i leader del mercato automobilistico e continua il percorso verso la transizione energetica, volta a garantire una mobilità accessibile a tutti e rispettosa dell'ambiente, con l'Europa che gioca un ruolo chiave nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. «Il nostro impegno strategico per l'elettrificazione si basa su un investimento di oltre 30 miliardi di euro a livello globale tra il 2021 e il 2025 in elettrificazione e software, con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038.

Questo comporta il lancio di modelli sempre più rispettosi dell'ambiente e la collaborazione con partner di prim'ordine per trovare nuove soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti, ma anche attraverso la creazione di un'economia circolare sostenibile», ha commentato Maxime Picat - Chief Operating Officer Enlarged Europe. Anche il Grecale sarà presto elettrico, il primo del gruppo Alfa.