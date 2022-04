Non solo pareri favorevoli all'idea di Legambiente di trasformare l'aeroporto militare in parco solare. Se da una parte Legambiente ha incassato i sì di Unindustria Frosinone e consorzio industriale unico del Lazio, Fratelli d'Italia (peraltro unico partito a esporsi) continua a bocciare la proposta.

«Tempo fa abbiamo chiesto qual è la differenza tra un parco solare e una piantagione Solare, piantagioni che possiamo già "ammirare" con i nostri occhi in altri siti dell'area industriale e in diversi comuni non lontani da Frosinone - afferma Sergio Arduini componente del dipartimento regionale "Territorio e paesaggio" di Fratelli d'Italia - A tale domanda nessuno rispose. Ci domandiamo, perché tutta questa grande insistenza di trasformazione del sito militare, dove ancora opera (e speriamo rimanga per sempre, ancora non è detta l'ultima parola), con immensa professionalità il 72° Stormo dell'Aeronautica Militare, una scuola volo tra le migliori a livello mondiale?».

Arduini poi aggiunge: «Anche noi, da sempre, siamo favorevoli all'energia solare, però ci preme , da cittadini di Frosinone, salvare il 72° Stormo». Quindi l'esponente di Fratelli d'Italia sollecita gli organizzatori del convegno "Oggi militare domani solare": «Perché invece i responsabili di Legambiente insieme a coloro che sostengono questo progetto non volgono il loro sguardo verso quei cimiteri di fabbriche dismesse che abbondano presso la zona industriale di Frosinone e Ferentino. Non credo sia difficile trovare una tale soluzione, vista la presenza nel convegno del presidente del Consorzio industriale unico del Lazio. Con il Pnnr, in questi siti industriali abbandonati si possono creare tutti i parchi che si vogliono, senza deturpare ulteriormente il territorio».