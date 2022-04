Gli spazi verdi attrezzati comunali continuano a essere nel mirino dei vandali. E ancora una volta, l'Amministrazione Caligiore si trova a fare i conti con uno dei passatempi preferiti di chi tiene molto poco alle aree di cui fruiscono i cittadini: danneggiare i beni comunali e imbrattare gli spazi pubblici. Nonostante i reiterati appelli del sindaco e dell'assessore Del Brocco, che oltre alla delega all'Ambiente ha anche quelle a Decoro urbano, Parchi e Giardini, gli incivili hanno distrutto ancora una volta alcuni giochi presenti nella villa comunale e nel parco "L'Isola che c'è".

«Gli sforzi compiuti dall'Amministrazione Caligiore, in particolare dall'assessore Del Brocco, nella cura del verde e dei giardini in città è sotto gli occhi di tutti - dice il consigliere Giancarlo Santucci -. Il nuovo corso dell'assessorato all'Ambiente ha messo subito al centro la valorizzazione dei parchi cittadini, con il mantenimento del decoro e il potenziamento delle strutture esistenti. Basti pensare all'apertura dell'area "Pet friendly", una delle poche a livello regionale, vanto della nostra città; oppure, al restyling dei giochi per le famiglie e i bambini, con particolare attenzione ai diversamente abili, che hanno interessato "L'Isola che c'è", la Villa comunale e il Giardino del pendolare davanti alla stazione».

Quindi, il consigliere sottolinea: «Di fronte a tutto questo, agli sforzi che facciamo in un periodo economico non proprio rose e fiori per l'ente, fa male da amministratore, da cittadino e da padre, dover assistere alle azioni ripetute dei soliti vandali. Ragazzi spesso annoiati, di un'età non consona all'utilizzo di alcune attrezzature, che non hanno il minimo rispetto e amore verso la propria città. Fa cadere le braccia trovare, puntualmente, qualche scritta che imbratta gli scivoli oppure qualche giostra divelta da terra. Ma noi non cederemo a questo conclude Santucci Anzi rilanciamo un appello alla stragrande maggioranza dei ceccanesi che, come noi tiene al patrimonio pubblico, ai parchi, alla pulizia, ad avere giochi sempre funzionanti.

Segnalate gli atti vandalici, aiutateci. Questa è una battaglia comune, dove noi non faremo sconti».