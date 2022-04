Un'ora da trascorrere sul campo di allenamento per fare un po' di jogging. Ma la serata per un giovane di Fiuggi è finita in ospedale. Il corridore, infatti, è stato aggredito da tre cani che lo hanno morso ad entrambe le caviglie. L'episodio è accaduto giovedì sera intorno alle 20. Il ragazzo era intento ad allenarsi a Capo i Prati quando la sua attenzione è stata attirata da alcune urla. Altri corridori lo avvisavano della presenza di tre cani, portati nell'area sportiva da una donna. Il ragazzo a quel punto ha iniziato a decelerare per fermarsi, pensando così di evitare guai. Ma nonostante ciò, i tre cani, di taglia media, lo hanno raggiunto e aggredito lo stesso.

Il giovane è stato morso ad entrambi i polpacci.

A quel punto, secondo la ricostruzione dei presenti, la donna si sarebbe subito allontanata dall'area sportiva passando per i campi, senza sincerarsi delle condizioni del ragazzo né chiedere scusa. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine. Tempestivamente, a Capo i Prati si è portata una pattuglia del commissariato di Fiuggi che ha provveduto a rintracciare la donna. Quest'ultima secondo una prima ricostruzione dei fatti si era nascosta dietro alla vegetazione.

Gli agenti l'hanno identificata e poi invitata a mettere in sicurezza i cani in modo da evitare altre situazioni di pericolo per l'incolumità degli sportivi che frequentano gli impianti. Nel frattempo un'ambulanza del 118 ha trasportato al pronto soccorso di Alatri il ragazzo perle cure del caso. Alla fine, il corridore ha riportato delle escoriazioni da morsi, guaribili in pochi giorni. Ora si attende l'esito degli accertamenti condotti dalla polizia, dopodiché il giovane deciderà se presentare una denuncia sull'accaduto. Gli atleti presenti nell'impianto, tuttavia, denunciano che non è la prima volta che si imbattono nella presenza di cani, nonostante l'ingresso nel centro sportivo sia vietato. Stigmatizzato anche il comportamento della proprietaria che, a dire del ragazzo, non gli avrebbe prestato assistenza, preferendo allontanarsi dal posto.