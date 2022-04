Scontro fra due auto sulla Casilina. Una donna originaria di Pastena è ricoverata con contusioni e fratture varie. L'incidente si è verificato ieri, intorno alle 14.40, in prossimità del bivio che porta in via del Sole.

La donna viaggiava in direzione Sud a bordo della sua Citroën C3 quando, giunta in prossimità del ponticello in cui la Casilina si restringe, si è scontrata per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, con un'auto furgonata condotta da un sangiovannese, che viaggiava in direzione contraria. A causa dell'impatto si sono aperti gli airbag che hanno ridotto le conseguenze dell'urto.

La Citroën ha rischiato di ribaltarsi sotto il ponticello, con esiti molto più gravi. Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Pontecorvo. Dunque, si ripresenta il problema della sicurezza stradale, mentre la Casilina continua a registrare sinistri nei punti nevralgici. Spesso la distrazione, il mancato rispetto dei limiti di velocità e l'imprudenza sono fatali e con frequenza si verificano sinistri soprattutto in corrispondenza degli incroci e in determinate fasce orarie, quando il traffico è più intenso.

Il tratto in cui si è verificato ieri lo scontro è uno di quelli a rischio. Poco più a Sud, qualche hanno fa, persero la vita anche giovani. L'incidente di ieri, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi, sebbene la donna coinvolta sia stata trasportata all'ospedale di Cassino per le cure necessarie. Quindi occorrono cautela e attenzione, bisogna rispettare i limiti di velocità ed evitare situazioni di rischio. Sicuramente, una segnaletica adeguata e i controlli delle forze dell'ordine possono rappresentare un deterrente.