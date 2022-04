I residenti sono preoccupati per le condizioni in cui versano i pali in diverse località del paese. La foto si riferisce alla zona La Forma, nella piana di Castelliri. «I pali della linea telefonica rischiano di cadere suoi nostri terreni e addirittura sulla strada - dice un residente della zona -. Abbiamo fatto appelli e reclami, ma nessuno interviene e restano così. D'inverno, quando c'è stato vento forte, oscillavano da far paura.

Ora che stiamo per entrare nella bella stagione i tecnici potrebbero fare un sopralluogo e preventivare un intervento risolutore della problematica. Noi che viviamo in questa zona facciamo questo appello pubblico, con tanto di foto a corredo, perché vogliamo testimoniare la condizione dei pali. Nessuno dovrebbe girarsi dall'altra parte, è arrivata l'ora di sistemare la situazione nella nostra zona»