Una compatibilità pari al 100% quando si parla della presenza che Serena in caserma. Questa la conclusione a cui è arrivato il generale del Ris Garofano che insieme alla dottoressa Volpini ha illustrato l'attività eseguita per dimostrare la presenza della studentessa in caserma quella mattina del primo giugno, ovvero l'applicazione del teorema di Bayes che permette di conoscere la probabilità che si manifesti una causa dato l'effetto finale.

Processo Mollicone, sta per iniziare l'attesa udienza: le parole del generale Garofano Sta per iniziare l'udienza del processo nel tribunale di Cassino aperto per far luce sulla morte di Serena Mollicone. Un'udienza particolarmente attesa perché a deporre sono chiamati il generale del Ris, Garofano, appena entrato con la dottoressa Volpini, psicologa giuridica e forense. Poi, da calendario dovrebbe essere ascoltato salvo limiti di tempo Vincenzo Quatrale, uno degli imputati del processo Mollicone insieme alla famiglia Mottola e a Suprano.