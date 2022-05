Grande appuntamento con la musica per la IV edizione di "Corde di Primavera", il festival chitarristico promosso dall'Associazione Culturale Musicale Neos Kronos, con la direzione artistica del Maestro Stefano Spallotta e il coordinamento territoriale del Maestro Katia Sacchetti. Il festival, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Frosinone e realizzato grazie al sostegno di Banca Popolare del Cassinate, è in programma a Frosinone a partire dal 23 aprile e avrà come parte integrante la Master Class annuale di Interpretazione tenuta dal M° Frédéric Zigante.

E sarà proprio la filiale di Frosinone ad ospitare uno dei concerti inseriti nel programma. Oggi, nella filiale di via Marco Tullio Cicerone, a partire dalle 18 la protagonista sarà la star internazionale del liuto Evangelina Mascardi. La liutista argentina, ha appena pubblicato la registrazione l'integrale delle opere di J.S. Bach per liuto barocco, (2cd) riportando all' attenzione dei media internazionali lo strumento antico.

Nel concerto di Frosinone l'artista presenterà in uno dei primi concerti della sua tournée, alcune delle suite contenute nel disco. Il concerto sarà preceduto dalla presentazione ufficiale della pubblicazione discografica. Tanti comunque i musicisti che arricchiranno il calendario della manifestazione: il 23 aprile protagonista è stato Christian Tartaglia, giovanissimo e brillantissimo musicista con all'attivo già diverse pubblicazioni discografiche; l'8 maggio alle 18.30 presso il Salone di Rappresentanza della Amministrazione Provinciale, il virtuoso della chitarra Gian Marco Ciampa.

Si prosegue il 14 maggio dalle 17.30 presso il Salone di Rappresentanza della Amministrazione Provinciale con seminario e concerto di Arturo Tallini, figura di riferimento per la musica contemporanea per chitarra, concertista e docente di profilo internazionale. Il seminario sarà un breve momento di approfondimento sul repertorio del concerto, occasione di ascoltare musiche dedicate allo stesso Tallini da alcuni dei compositori più importanti delle nuove generazioni, oltre a musiche dei celebri John Cage e Steve Reich.

Il 22 maggio dalle 17.30 seminario e concerto del duo Savigni, formato da Enrica e Laura Savigni (rispettivamente chitarra romantica e fortepiano). Dal 27 al 29 maggio si terrà inoltre la seconda fase del Master annuale di Interpretazione tenuto dal M° Frédéric Zigante. Il 28 maggio dalle 21 l'omaggio a una delle figure di riferimento del secondo novecento per la chitarra italiana, Angelo Gilardino. Il maestro vercellese, recentemente scomparso. A omaggiarlo, in un breve racconto, il M° Frédéric Zigante, il M° Angelo Colone ed il M° Alberto Mesirca, che sarà poi il protagonista del concerto che concluderà la serata.

A settembre 2022, infine, il festival Corde di Primavera ospiterà il vincitore del concorso internazionale di chitarra "Corrado Alba", in una nuova partnership con la prestigiosa competizione romana. «Per la nostra banca – dice il presidente Vincenzo Formisano - è davvero una grande soddisfazione poter riaprire la stagione degli eventi anche nella nostra filiale di Frosinone e poterlo fare con un evento di questa importanza e prestigio. Avremo come ospite uno dei nomi più importanti del panorama musicale internazionale, ricominciando così a vivere le nostre filiali secondo la nostra filosofia di banca: luoghi di incontro, di confronto, di cultura e di relazione».

Soddisfazione anche da parte della direttrice dell'Area di Frosinone, Michela Fiore che ha ringraziato gli organizzatori per aver scelto la filiale della BpC per questo importante appuntamento con la musica. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito per info e dettagli è possibile utilizzare i seguenti contatti telefonici 328-9436467/338-7082357 o scrivere alla e-mail cordediprimaverafestival@gmail.com.