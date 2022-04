L'amministrazione comunale a sostegno della prevenzione dell'osteoporosi. L'evento, promosso dalla farmacia Malandruccolo in collaborazione con il Comune, è fissato per domani nei locali della stessa farmacia. La giornata è aperta a tutti gli over 40, con un'attenzione particolare riservata alle donne quali soggetti fisiologicamente più esposti a patologie ossee.

La diagnosi tempestiva è infatti uno strumento essenziale per contenere e contrastare l'osteoporosi. In Italia, il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni è affetto da questa patologia. Si tratta di numeri in continua crescita, soprattutto in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita.

Per questo l'amministrazione invita a partecipare alla giornata di prevenzione sul rischio legato all'osteoporosi sottoponendosi all'esame della Moc, che sarà eseguito con metodologia a ultrasuoni, rapida e non invasiva sul tallone. Un esame diagnostico tanto semplice quanto efficace. Per chi intende sottoporsi a visita, meglio fissare un appuntamento chiamando il numero 0775.978263.