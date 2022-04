Si è concluso il progetto dal titolo "Game Over" volto alla prevenzione e al contrasto delle patologie connesse al gioco d'azzardo. Svolto su base sperimentale, ha coinvolto le classi seconde dell'IIS "Medaglia d'Oro Città di Cassino" ed è stato realizzato con la cooperativa Parsec, in collaborazione con l'Asp Asilo di Savoia (ente finanziatore), nell'ambito dell'accordo con la Regione Lazio per l'attuazione del piano biennale regionale sul gioco d'azzardo.

Gli studenti hanno partecipato a incontri di formazione/informazione sull'annoso tema del gioco d'azzardo e successivamente hanno prodotto materiali utili per la diffusione di messaggi preventivi. Soddisfazione per l'attività svolta hanno espresso il dirigente scolastico, professor Marcello Bianchi e la coordinatrice del progetto professoressa Fusco: «L'esperienza di condivisione di questa problematica, attraverso gli incontri di formazione e l'ascolto di alcune testimonianze esterne che hanno raccontato il proprio vissuto, ha favorito lo sviluppo della consapevolezza del pericolo delle nuove tecnologie e aiuterà ad attuare meccanismi di difesa per le fragilità la tenti». Un progetto importante per offrire un supporto ai giovani, spesso fin troppo vicini al mondo del gioco d'azzardo, in particolare per le competizioni sportive.