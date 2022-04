Importante contributo per la riqualificazione del Convitto Tulliano. La Regione Lazio ha messo sul piatto 5.321.187 euro per completare il restauro dello storico edificio. Dopo il terremoto dell'aprile 2009, lo stabile era stato chiuso e abbandonato al suo destino. Solo nel 2015, dopo un insistito pressing dell'amministrazione Rea, è stato possibile intervenire con un primo finanziamento di circa 1.185.000 euro per il consolidamento strutturale dell'edifico necessario a conseguire l'indice di vulnerabilità sismica. Ora questo nuovo finanziamento che consentirà di effettuare i lavori necessari per riaprire lo stabile.

«Questo importantissimo finanziamento è frutto della determinazione di questa amministrazione che ha inserito il recupero dell'edificio tra i principali obiettivi del programma elettorale - rivendica il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Massimo Sera - Un sentito grazie al presidente Nicola Zingaretti e al consigliere Mauro Buschini per la costante disponibilità e per il supporto in tutte le fasi». A fargli eco il sindaco Renato Rea: «L'amministrazione si è concentrata sul valore storico dell'immobile e sulla necessità di recuperarlo sia dal punto di vista architettonico che da quello culturale. Adesso inizia il delicato compito di attuazione del progetto per riportare il glorioso liceo Tulliano nella sua sede storica».