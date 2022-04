Il Comune promuove un corso gratuito per i giovani senza lavoro per favorire la scelta consapevole di un'idonea occupazione che valorizzi le proprie attitudini. L'iniziativa, diretta ai giovani diplomati o laureati in cerca di occupazione residenti nei centri della Media Valle del Liri, è svolta in collaborazione con l'agenzia per il lavoro "Orienta" (società benefit), e grazie alla disponibilità del dottor Pierluigi Palmigiani, executive business coach e consulente d'impresa.

Il corso di formazione, articolato in un incontro iniziale di presentazione di due ore e in successivi quattro moduli settimanali di tre ore ognuno, sarà svolto in modalità team coaching e ha come obiettivo il raggiungimento della consapevolezza delle proprie attitudini e capacità per la ricerca di un'idonea occupazione al fine di favorire la libertà di scelta cosciente del percorso più funzionale al raggiungimento della propria realizzazione.

La collaborazione con l'agenzia "Orienta" rappresenta inoltre una preziosa opportunità per tutti partecipanti di visibilità e avvicinamento al mondo del lavoro. Il corso consentirà ad ogni partecipante di apprendere le tecniche e le modalità di conoscenza di se stesso e di acquisire conoscenza della naturale evoluzione delle proprie capacità; questo sarà utile per tracciare un percorso personale e professionale che valorizzi i propri talenti attraverso: conoscenze (rafforzamento del sapere teorico e applicativo per gestire le relazioni con se stesso e con gli altri); esperienze (un focus sull'applicazione pratica, individuale e di gruppo, per saper progettare un piano di sviluppo personale in armonia con la proprie capacità e aspettative.

La partecipazione al corso è completamente gratuita e a tutti i partecipanti sarà fornito materiale informativo in formato cartaceo ed elettronico. Gli incontri si volgeranno al teatro stabile comunale "Costanzo Costantini" di piazza Gregorio VII, a Isola del Liri.

Il coach Palmigiani spiega: «La crisi economica e la saturazione delle professioni e dei mestieri richiedono un diverso approccio nel costruire il futuro professionale di ogni giovane. Occorre modificare la prospettiva: da ciò che la società può offrire a ciò che invece i ragazzi hanno "dentro" e possono sviluppare, così da costruire il loro futuro in modo adeguato e coerente con le proprie attitudini». Il calendario degli appuntamenti: 12 maggio (10.30-12.30) presentazione del corso; 16 maggio (10-13) prima sessione; 18 maggio (10-13) seconda sessione; 23 maggio (10-13) terza sessione; 25 maggio (10-13) quarta sessione. Per informazioni e prenotazioni: 348.777.2329 o e-mail: iltuofuturo@blu.it.