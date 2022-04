Schianto sulla provinciale nella notte tra una Seicento e una Smart, gravi due donne e tre bambini. Uno trasferito al Gemelli poco dopo l'una e mezza. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale per Esperia. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Pontecorvo l'impatto è stato violento: ferite entrambe le donne. Una con a bordo i suoi tre bambini, tra i 7 e i 12 anni. Ad avere la peggio proprio uno dei piccoli, elitrasportato a Roma in prognosi. Tutti gli altri sono stati portati e tenuti in osservazione a Cassino. Ricostruzione al vaglio.