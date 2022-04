"Un grande applauso ai tre ragazzini che hanno appena combinato questo e poi fuggiti. È una bella giornata, c'è il sole, fatevi una passeggiata lungo il fiume, una corsetta agli impianti sportivi, una partita a calcio, andate in bici, a cavallo. Impiegate le vostre giornate per queste belle attività e non per fare danno. E speriamo almeno in un vostro pentimento".

Con questa nota l'amministrazione comunale ha stigmatizzato l'atto vandalico commesso ai danni del totem della Rete d'imprese a pochi metri dalla scuola elementare, luogo dove i bambini dovrebbero imparare a rispettare il bene comune. Ora la loro bravata è sotto gli occhi dei coetanei che hanno modo di valutare e giudicare quello che è solo un bieco e gratuito atto vandalico.