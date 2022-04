Lavori di messa in sicurezza del costone che da San Leucio svetta su Passeggiata San Giuseppe. L'altro ieri l'intervento di un elicottero con cui sono stati portati rotoli di rete per sistemare le reti fissandole sul costone. Il costo del progetto è di un milione e mezzo di euro ed è finanziato dalla Regione Lazio. Un intervento molto atteso dalla cittadinanza, anche perché la zona è morfologicamente attraversata da una faglia stratificata che nel tempo ha arrecato non poca preoccupazione.

«Grazie a questo progetto potremmo archiviare problematiche annose e muoverci nell'ottica della prevenzione - spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici, Augusto Simonelli - Le opere saranno costituite da lavori in parete, con bonifica, chiodature mediante ancoraggi, posa di reti corticali ad aderenza. Per poter agire al meglio sull'assetto del costone, sono state effettuate indagini specifiche per orientare gli interventi nel modo più sicuro possibile. A fronte della peculiare posizione, si è reso necessario anche il parere tecnico favorevole della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Il nostro impegno per salvaguardare il territorio sarà massimo».

L'opera punta nello specifico alla messa in sicurezza con la sistemazione di eventuali movimenti franosi; con i lavori in previsione, sarà dunque messo all'angolo il rischio caduta massi sulla sottostante Passeggiata San Giuseppe e garantito un assetto stabile all'intera porzione rocciosa.