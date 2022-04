Vinti 40.000 euro al bar Civico 133 di Casamari, di Fabio Cianchetti, a Veroli. Il fortunato vincitore si è aggiudicato la cospicua somma con il biglietto gratta e vinci "50 X". Il bar Civico 133 ha ottenuto anche un riconoscimento premium, una iniziativa che dà prestigio al punto vendita. Riconoscimento grazie alle vincite complessive realizzate, attraverso i biglietti venduti, superiori a 100.00 euro nel 2021.

Un'attestazione di stima per il lavoro svolto. E altri riconoscimenti sono in arrivo per l'attività di Fabio Cianchetti e saranno svelati nei prossimi mesi. Tante le vincite registrate con i biglietti gratta e vinci, nel corso dello scorso anno e anche nei primi mesi del 2022 e che hanno regalato importanti somme agli avventori del bar Civico 133 di Casamari.