È morto l'ingegnere Carlo Panetta, ex sindaco di Villa Latina. La triste notizia è giunta in paese martedì sera portando sconforto e dolore. Carlo Panetta, 71 anni, fu sindaco per due consiliature consecutive: venne eletto nel 1995 e nel 1999. La morte lo ha colto mentre era ricoverato presso lo Spaziani di Frosinone.

Professionista molto noto nella Valle di Comino e non solo, ha contribuito a far crescere il paese e il territorio sia come tecnico diligente e competente e poi come sindaco con rare doti umane. «Lo ricorderemo sempre per la sua affabilità e per la sua estrema disponibilità ad affrontare i problemi come a risolverli», dice l'attuale sindaco Luigi Rossi. I funerali oggi alle 10.30 nella chiesa SS. Annunziata di Villa Latina.