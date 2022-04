Oltre sessanta bambini francesi in gita in panne in autostrada. Sono stati gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino a entrare subito in azione, mettendo l'intero gruppo in sicurezza. Il guasto al bus di due piani si è registrato lungo le corsie dell'A1, in territorio di San Vittore del Lazio. Forse a causa del malfunzionamento meccanico del mezzo alla scolaresca francese non sono rimaste molte alternative.

Ma l'operazione di soccorso e quelle di trasbordo su altri due bus non sono state affatto semplici. Sono stati gli uomini della Sottosezione A1 di Cassino a farsi carico di tutti i delicati passaggi e con evidente successo. I bimbi e gli accompagnatori sono stati tratti in salvo, potendo continuare nel viaggio.