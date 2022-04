Un ponte per tre comuni. È quello di Carnello, una frazione dove i residenti sono iscritti all'anagrafe di tre municipi i diversi: Sora, Isola del Liri e Arpino. Un ponte troppo stretto, oggetto di molte attenzioni in campagna elettorale, ma che rimane con le criticità di sempre. Un vero nervo scoperto per chi abita a Carnello e che da tempo aspetta di vedere operai e mezzi in azione per rendere il ponte più sicuro. Un cantiere che non si scorge nemmeno all'orizzonte, mancano le documentazioni e un finanziamento adeguato per eseguire i sospirati lavori.

Intanto la vegetazione spontanea prende il sopravvento. Infatti, transitando sul ponte si nota come questa avanzi rapidamente avvolgendo sempre più la struttura. Lo scorso anno, su input del comitato di quartiere di Sora, fu promosso e realizzato un incontro fra i sindaci dei tre comuni che si dividono la frazione di Carnello. Un primo contatto per porre le basi di una collaborazione indirizzata proprio a risolvere le principali criticità di Carnello, a cominciare dal ponte che s'intasa ogni volta che un pullman o un camion incrocia un'auto o un altro mezzo pesante.

Poi, però, il progetto sembra essere caduto nel dimenticatoio a causa anche della pandemia. Eppure ci sarebbe la possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie anche attraverso il Pnnr. Proprio ciò che i residenti della popolosa frazione si aspettano dai rispettivi amministratori comunali. Finora prevale la delusione per aver constatato come i tre enti non riescano a fare squadra su questo progetto, nonostante gli impegni e le promesse che si ripetono a ogni campagna elettorale. E che rimangono tali.

Insomma, un modo di fare che non piace affatto ai residenti che attendono con trepidazione una svolta, con la ricerca e l'attivazione dei finanziamenti necessari per allargare e rendere più sicuro il ponte. Esiste anche un progetto, basterebbe produrre lo studio di fattibilità e inoltrare la richiesta alle sedi opportune. L'unico modo serio per rispondere alle pressanti sollecitazioni degli abitanti di Carnello.