Notte di trambusto alcuni giorni fa in un palazzo del centro. Urla e rumori forti hanno allarmato i condomini che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. I militari sono subito arrivati sul posto: un giovane aveva dato in escandescenze, una lite con i genitori, toni alti e suppellettili spaccate. Non sarebbe il primo episodio del genere, il trentenne è noto alle forze dell'ordine. Nessuna aggressione ai danni dei genitori, che non hanno sporto denuncia, solo oggetti in pezzi e inquilini della palazzina svegliati dai forti rumori.