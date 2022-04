Una giornata intensa per il consigliere comunale "in pectore" Alessio Patriarca, che nella tarda mattinata di lunedì scorso, 25 aprile, ha accolto nel Castello dei Conti, insieme al delegato al Turismo Pasquale Bronzi, oltre un centinaio di visitatori venuti a Ceccano con l'Associazione Camperisti di Ardea per visitare la città. All'interno del Castello, Patriarca ha portato il saluto personale del sindaco Roberto Caligiore, consegnando ai presenti una copia del suo libro dedicato alle sale intitolate al Cardinale Annibaldo, volume particolarmente gradito. Subito dopo, ha accompagnato i presenti nelle sale dedicate a Egidia da Ceccano e al suo cammino a Santiago di Compostela.

«Una bellissima giornata quella del 25 aprile per il turismo a Ceccano - ha dichiarato il consigliere Bronzi - Quasi duecento persone, con 50 camper, sono venute a visitare le bellezze storico-artistiche della nostra città. Ringrazio il presidente dell'Associazione Camperisti di Ardea, Claudio Passamonti, che aveva organizzato l'evento con l'ex assessore Stefano Gizzi. Insieme al ricercatore Mario Tiberia e alla volontaria Annaluce Liburdi abbiamo accolto i turisti a piazzale Bachelet. Poi, ci siamo incamminati verso la chiesa di San Nicola, per proseguire nel centro storico e arrivare al Castello dei Conti, dove la folta comitiva ha potuto apprezzare la bellezza del maniero e le sale artistiche restaurate da Alessio Patriarca e Stefano Gizzi. Nel pomeriggio, sempre con Mario Tiberiae Annaluce Liburdi, hanno proseguito il percorso visitando la villa comunale, Castel Sindici e il suo bellissimo parco Ho la delega al turismo da 18 mesi e purtroppo ci sono stati momenti molto difficili per questo settore a causa del Covid. Ora, sarà mio impegno far conoscere le bellezze della città e portarvi quanti più turisti possibile. Ho allacciato rapporti con alcuni tour operator, che tra breve organizzeranno gite a Ceccano. Tempo addietro parlare di turismo da noi sembrava un'utopia, adesso sta diventando una realtà. Il mio compito sarà quello di fare una promozione e una valorizzazione del territorio necessaria a mettere Ceccano in vetrina, per attrarre il turismo diretto verso mete importanti come Roma e Fiuggi».

Anche l'ex assessore Gizzi ha ringraziato il presidente Claudio Passamonti, con cui alcuni mesi fa erano iniziati i contatti. Queste, invece, le parole dello studioso Mario Tiberia: «Abbiamo ancora negli occhi la fantastica giornata di lunedì, densa di emozioni indescrivibili, vissuta all'insegna di soddisfazioni personali e di tutta la città per il minuzioso lavoro di propaganda turistica svolto dall'ex assessore Gizzi e dal delegato Bronzi. Siamo andati ben oltre le previsioni delle presenze, infatti aspettavamo 42 camper e 95 persone a bordo, secondo quanto comunicatoci dal presidente Claudio Passamonti. Invece sono arrivati da Ardea oltre 50 camper e circa 200 persone che in più gruppi hanno visitato la città, apprezzando con entusiasmo le bellezze storico-artistiche. Infine, Annaluce Liburdi ha ringraziato «tutti coloro che lavorano per il bene di Ceccano, come Pasquale Bronzi, Alessio Patriarca e Stefano Gizzi che mi hanno permesso di vivere una ricca mattinata e mi sostengono sempre».