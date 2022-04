Legambiente ci crede. E insiste per la trasformazione dell'aeroporto militare di Frosinone in un parco solare.

Tutto passa dall'addio della scuola di volo e del 72° Stormo che dovrebbero lasciare la Ciociaria per Viterbo. E, in quel momento, si porrà una scelta: cosa fare del Moscardini? Con il convegno "Oggi militare, domani solare. Energia solare, energia di pace", Legambiente domani porta a Frosinone esperti del settore per «sostenere che questa è una buona idea e cercheremo di fornire le motivazioni a supporto», spiega Stefano Ceccarelli, presidente del circolo il Cigno di Legambiente Frosinone.

Quest'ultimo, che sarà il moderatore dell'incontro, aggiunge: «l'evento nasce per promuovere questa idea e diffonderla tra la cittadinanza, le forze politiche e il mondo industriale». Peraltro, in un momento di grande fermento vista la vicinanza con l'appuntamento elettorale a Frosinone. Il convegno avrà inizio domani alle 16 all'auditorium di San Paolo, nel quartiere Cavoni, con i saluti del sottosegretario Ilaria Fontana e del presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi.

Interverranno poi Sara Capuzzo, presidente di ènostra, Francesco De Angelis, presidente del consorzio industriale unico del Lazio, Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto club, Andrea Marchegiani, università Sapienza di Roma, Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità futura, Maurizio Simoncelli, Archivio Disarmo, ed Emanuele Staltari, di Enel green power Italia. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani.

Il clou dell'evento sarà la presentazione del rendering del progetto. «Crediamo sarà d'impatto - prosegue Ceccarelli - Noi insistiamo sul fatto che gli edifici esistenti possano essere riconvertiti in polo didattico e di ricerca e in museo dell'energia». Sugli ospiti che saranno al convegno, Ceccarelli evidenzia «la rappresentanza significativa del mondo industriale, di chi investe sulla transizione energetica. In tal senso è importante la presenza di Enel che è tra quelli che stanno credendo di più sulla transizione ecologica».

Ci sarà poi la voce di Elettricità futura, «l'associazione aderente a Confindustria che rappresenta le aziende del mondo elettrico. Questo per dire quanto il mondo industriale è interessato». In tempi di guerra, Legambiente non perde la propria vocazione al pacifismo e uno spazio sarà dedicato all'Archivio Disarmo. Sulle ricadute economiche a livello locale interverrà il presidente del consorzio unico Francesco De Angelis. Spazio anche alla questione degli ostacoli alla transizione ecologica con Francesco Ferrante.

«Andrea Marchegiani, ingegnere che collabora con l'università Sapienza - prosegue Ceccarelli - che ha collaborato alle comunità energetica, da ultima quella di Ventotene, toccherà gli aspetti tecnici». Mentre Sara Capuzzo della cooperativa ènostra affronterà il tema degli impianti collettivi. L'accesso in sala è subordinato al possesso del green pass rafforzato e all'uso della mascherina.