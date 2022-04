Una mattinata difficile ieri sulla Casilina a Castrocielo per un cavallo imbizzarrito che ha creato non pochi disagi agli automobilisti. L'animale faceva avanti e indietro tra campi e strade adiacenti. I problemi sono iniziati alle 8, quando il cavallo dalla zona del campo sportivo si è diretto verso la Casilina. Paura quando si è trovato di fronte la macchina della polizia Municipale con il rischio che potesse salire sulla vettura. Sul posto i carabinieri di Pontecorvo, la Asl e gli amministratori comunali.

Quel tratto di Casilina è stato chiuso, creando disagi alla circolazione. Si è dovuto faticare per tenere a bada l'animale: due sedativi a poco sono serviti. Necessario l'arrivo di un esperto in sella ad un altro cavallo per portare l'animale imbizzarrito in una zona recintata.