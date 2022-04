Rissa in strada a Pontecorvo, coinvolte almeno sette persone. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e non è chiaro cosa abbia provocato l'alterco degenerato in poco tempo dopo un incidente registrato in via La Cupa. Ma ciò che è chiaro è che, a seguito di un tamponamento, la situazione sarebbe sfuggita di mano. E dalle parole forti a qualche spintone il passo è stato breve. Per questo si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo per sedare gli animi e riportare le persone coinvolte alla ragione. Poi le denunce nei confronti dei coinvolti, per una ipotesi di rissa.

Le ipotesi al vaglio

La lite sarebbe scoppiata dopo un incidente senza conseguenze tra un'auto e uno scooter. Ancora non è chiaro se a scatenare la lite sia stata la pretesa di aver ragione in relazione al sinistro stradale o qualcosa che nulla aveva a che fare con lo schianto. Magari vecchie ruggini. Fatto sta che dopo l'incidente, stando al racconto di alcuni passanti, si sarebbe creato il caos.

Con almeno sette persone tra parenti e amici dei conducenti dei mezzi a urlare e ad alzare un polverone: parolacce, insulti, spintoni. Insomma una situazione divenuta in poco tempo ingestibile.

Qualcuno ha chiamato i carabinieri, che hanno raggiunto in pochissimo tempo il teatro dell'incidente, trovandosi davanti una situazione sfuggita (a dir poco) di mano. Per separare i furenti spiriti si è reso necessario persino l'uso di spray al peperoncino. Una volta ricondotti i presenti alla ragione sono stati portati in caserma per cercare di ricostruire l'accaduto.

Indagini in corso. Intanto i sette sono stati deferiti per rissa: ora si dovranno valutare possibili (e differenti) profili di responsabilità.