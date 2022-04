Incidente questa mattina in via Adige a Frosinone, intorno alle 9. Coinvolti un ciclomotore e un'auto. Nell'impatto il mezzo a due ruote e' andato a urtare contro un veicolo in sosta. Ad avere la peggio il conducente del motociclo, un sessantenne di Alatri, trasportato prima all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e successivamente in una struttura della capitale. Sul posto oltre al personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Ladinamica è al vaglio dei vigili. L'alatrense ferito si era affidato all'avvocato Alessandro Petricca.