Un sostegno a favore dei malati di Alzheimer. L'iniziativa, promossa dal Distretto sociale B e attiva sui comuni di sua pertinenza, è racchiusa in un bando per "Interventi in favore dei malati di Alzheimer e i loro familiari". L'avviso consiste nella presentazione delle relative istanze che dovranno essere presentate e protocollate nel proprio comune di residenza entro sabato prossimo. Il comune di Veroli, per sostenere e facilitare quanti vorranno inoltrare la domanda, ha messo a disposizione sul proprio portale ufficiale tutta la modulistica occorrente ed i dettagli dell'avviso.

«L'obiettivo prefissato - spiega l'assessore ai servizi sociali Patrizia Viglianti - è quello di sostenere le famiglie nella cura e nell'assistenza del malato, permettendo loro di accedere ad un piano di assistenza domiciliare specifico ed individuale per ciascun paziente. Una gestione personale garantisce l'analisi di ogni situazione clinica e di elaborare un piano efficace di supporto. Inoltre con la gestione indiretta si potranno scegliere gli assistenti in prima persona, potendosi così rivolgere ad operatori di fiducia. Per questo l'erogazione di questo contributo chiamato "assegno di cura" permette di assumere anche più assistenti familiari specializzati per lo svolgimento di attività di supporto e di aiuto».