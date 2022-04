Giallo nella mattinata di oggi a Cagliari. Nei parcheggi di una palazzina tra via Mameli e via XXIX Novembre un uomo di 64 anni è stato trovato morto. Il corpo era all'interno dei parcheggi multipiano, in una pozza di sangue.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Stampace e del Nucleo investigativo del Comando provinciale, che hanno effettuato i rilievi, e il medico legale.

Da una prima ipotesi l'uomo, nel corso della notte, potrebbe aver scavalcato il cancello del parcheggio multipiano, cadendo da un'altezza di dieci metri. Un volo che non gli avrebbe lasciato scampo.

In tarda mattinata è arrivata la conferma: la morte del 64enne è la conseguenza di un tragico incidente: per motivi sconosciuti avrebbe scavalcato la recinzione per raggiungere i parcheggi ma è caduto nel vuoto al piano inferiore anziché atterrare sulla pavimentazione della rampa.