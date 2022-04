Scatta l'operazione estate 2022. L'apertura della Fonte Bonifacio VIII ha decretato l'inizio della stagione turistico-termale, ogni comparto economico di Fiuggi attende con molta ansia l'approssimarsi della stagione più gettonata dai turisti. Cure idropiniche, escursioni, visite del territorio, sport, terapia forestale, un paniere assai ricco per far sì che i turisti non si annoino mai, ma soprattutto ci si augura che sia la stagione del rilancio dopo la pandemia.

Tanti i progetti messi in campo da privati ed enti.

Tra questi spicca il "Fiuggi Family Village" (spring edition) ossia la vacanza a misura di famiglia. È un'idea di "Tadà Eventi" in collaborazione con Acqua e Terme Fiuggi, la società che gestisce i parchi termali, un binomio vincente per far trascorrere una vacanza da sogno a interi nuclei familiari. Numerose le attività pensate per le famiglie che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella cittadina con i suoi due parchi idrotermali.

La parte del leone spetta alle attività sportive e di fitness proposte per tutte le età, con personale altamente qualificato. Un servizio Miniclub per hotel con staff di animazione dedicata ai più piccoli che curerà l'organizzazione di attività sportive, giornate a tema con animazione, baby dance, caccia al tesoro, laboratori creativi, oltre che a spettacoli, proiezioni cinematografiche, biblioteca, acqua park, e parco giochi gonfiabili, passeggiate nella natura, escursioni e visite guidate alla scoperta del territorio che circonda la valle Anticolana con la sua storia, la sua cultura e la sua tradizione. Insomma, tutto è pronto in città per accogliere i turisti, sperando nella ripartenza.