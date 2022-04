Dieci i punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di venerdì prossimo fissato per le 18. Durante l'assise civica sarà illustrato anche il progetto per la realizzazione di un asilo comunale a San Giuseppe Le Prata-Sant'Anna, come annunciato dal sindaco Simone Cretaro in occasione l'inaugurazione della nuova palestra nella scuola "don Andrea Coccia": «un asilo a servizio di questo bacino di territorio, per un investimento di 2 milioni di euro».

L'amministrazione continua ad investire nelle strutture scolastiche, realizzando asili comunali a San Giuseppe LePrata-S. Anna e a Casamari e un nuovo asilo nido nel centro storico, avendo ottenuto tre finanziamenti per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro. Venerdì, dunque, si riunisce il consiglio; al primo punto l'approvazione dei verbali della seduta precedente; al secondo l'approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2021 e approvazione della relazione illustrativa della giunta comunale al rendiconto della gestione 2021 con nota integrativa; al terzo il piano di rientro del disavanzo derivante da Fal dl 35/2013 e dl 66/2014, da Fcde (passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario) e da disavanzo ordinario, emergente dall'approvazione del rendiconto anno 2021 e conseguente variazione di bilancio 2022-2024.

Si prosegue con il quarto argomento sul programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022 - modifica n.1 variazione al documento unico di programmazione e conseguente variazione di bilancio; al quinto variazione al bilancio di previsione triennale 2022/2024; al sesto ratifica variazione delibera di giunta comunale; al settimo individuazione dello schema del regolamento per la regolazione della qualità per il Comune di Veroli per il periodo 2022-2025 in qualità di ente territorialmente competente - proposta al consiglio comunale; all'ottavo l'approvazione del piano finanziario Tari-Pef pluriennale 2022-2025 e conseguente variazione di bilancio di previsione 2022-2024. Ultimi due punti: l'approvazione delle tariffe Tari anno 2022 e panchina blu per la giornata dell'Europa.