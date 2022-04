Tre morti in un solo giorno. Quasi quanti quelli dell'intera passata settimana (4). E i ricoverati crescono ancora, ora 62. Ieri, comunque, come ogni lunedì, pochi tamponi (813) e contagiati (169). Il tasso si mantiene sempre oltre il 20%. Mentre l'incidenza per 100.000 abitanti risale per il quarto giorno di fila.

La giornata

È Anagni ad aprile la lista dei comuni con più casi in Ciociaria con 17. A seguire Sora e Veroli a 16, Alatri a 13, Cassino e Fiuggi a 12, Frosinone a 10, Paliano a 5, Arpino, Boville Ernica, Esperia e Ferentino a 4, Atina, Castelliri, Monte San Giovanni Campano, Sant'Elia Fiumerapido e Serrone a 3, Ausonia, Castrocielo, Ceccano, Cervaro, Gallinaro, Morolo, Pico, Pontecorvo, Santopadre, Torre Cajetani e Vallecorsa a 2, Casalvieri, Fontana Liri, Fontechiari, Guarcino, Pastena, Picinisco, Piedimonte San Germano, Piglio, Pofi, Ripi, Roccasecca e Trivigliano a 1.

I decessi

La scorsa settimana è terminata con un totale di quattro decessi, la nuova, invece, si apre con tre in 24 ore. Si tratta di due donne di 81 e 90 anni residenti a Casalvieri e ad Alatri e di un uomo di 91 anni residente a Pontecorvo, tutti con pregresse patologie, fa notare l'Asl di Frosinone. Ad aprile sono decedute finora 27 persone.

L'andamento

Negli ultimi sette giorni sono 3.440 i contagiati in provincia di Frosinone, a 491,42 di media giornaliera. Nel precedente periodo sono stati 3.538a884,50 di media, ragion per cui si registra un'ulteriore lieve flessione del 2,76%. Nel periodo 5-11 aprile i casi erano stati 4.430, da allora, pertanto, siamo al -22,34%, mentre rispetto al periodo chiuso al 4 aprile (5.281) la contrazione è ancora maggiore: -34,86%.

Nelle ultime due settimane si contano 201 (19-25 aprile) e 257 (12-18 aprile) positivi a Frosinone, 297 e 289 a Cassino, 274 e 215 ad Alatri, 223 e 180 a Ferentino, 189 e 190 a Veroli, 174 e 222 a Ceccano, 133 e 121 a Sora, 131 e 155 ad Anagni, 94e 72 a Isola del Liri, 87 e 70 a Paliano, 75 e 106 a Monte San Giovanni Campano, 69 e 87 a Fiuggi, 59 e 63 a Piedimonte San Germano, 58 e 78 a Boville Ernica, 53 e 88 a Ceprano, 45 e 54 ad Arpino, 29 e 33 a Pontecorvo.

Ad aprile sono 1.408 i contagiati di Frosinone, poi 1.288 a Cassino, 1.267 ad Alatri, 1.005 a Ferentino, 930 a Ceccano, 846 a Veroli, 726 ad Anagni e 712 a Sora. In tutta la provincia, invece, dall'inizio del mese si hanno 13.929 diagnosi di Covid a 557,16 di media giornaliera. Soltanto a gennaio e a marzo si è avuta una media più alta. Oltre i 15.000 casi mensili sono andati, finora, gennaio, febbraio e marzo. Aprile, a questo ritmo, sarà il quarto mese consecutivo oltre tale soglia.

Gli indicatori

Da quattro giorni l'incidenza per 100.000 abitanti è in risalita. Ieri è arrivata a 721,17. Si tratta del massimo dopo i 741,72 di lunedì scorso. Quello di ieri è il secondo valore consecutivo oltre la soglia dei 700 che segue a cinque giorni ininterrotti compresi tra 602,10, il minimo dell'ultimo periodo del 19 aprile, ai 673,17. Il tasso di positività ancora una volta si posiziona oltre il 20 al 20,78% in risalita rispetto al 16,29%. La passata settimana, peraltro, è terminata a una media del 15,88% la più bassa dell'ultimo periodo.

I ricoverati e i guariti

Si registra una lieve risalita del numero dei ricoverati da 61 a 62, ma sempre senza malati in terapia intensiva. Si tratta, comunque, del valore più alto dopo i 63 del 19 aprile. Sul fronte dei guariti, ieri se ne sono contati 133, dunque, meno dei nuovi positivi per la prima volta da lunedì 11 aprile. Nelle ultime due settimane il dato dei guariti è rimasto stabile, intorno ai 4.700.

I tamponi

Come ogni lunedì si registra il minimo settimanale di tamponi processati, 813. Tolti i 345 della scorsa settimana, condizionati dalla Pasqua, non erano così pochi dal 13 dicembre, altro lunedì, quando se ne ebbero solo 714.