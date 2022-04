Schianto fatale su via S. Angelo nella notte, muore Samuele Lapati di 22 anni residente a Sant'Apollinare. Con lui in auto un amico ricoverato a Cassino. Per cause ancora al vaglio dei militari il giovane avrebbe perso il controllo della sua utilitaria mentre stava facendo ritorno a casa dopo una serata a Cassino con degli amici. Inutili i soccorsi. Forte il cordoglio del sindaco Scittarelli e dell'amministrazione. La dinamica resta al vaglio dei carabinieri.