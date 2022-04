Furti sulla pista ciclabile, nella zona di lungofiume, polemiche social. La segnalazione nelle scorse ore di un furto ai danni di alcune donne che avevano raggiunto la pista ciclabile in auto per poi passeggiare o correre ha avuto una valanga di reazioni. Secondo le vittime del furto ignoti avrebbero forzato le auto portando via le borse con documenti e soldi. E, stando alle reazioni, non sarebbe la prima volta.

Ecco perché in tanti hanno chiesto l'installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza affinché si possa garantire maggiore sicurezza in una zona molto frequentata da appassionati di jogging ma anche di tranquille passeggiate all'aria aperta.

Intanto l'invito rivolto a tutti i cittadini resta sempre lo stesso: segnalare subito episodi simili alle forze dell'ordine senza perdere tempo.