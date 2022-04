Un uomo in stato d'alterazione inizia a camminare sulla Casilina, in territorio di Cassino, e semina il panico. Automobilisti bloccati dalla paura allertano 118 e forze dell'ordine. Alcuni automobilisti avrebbero bloccato i mezzi, scongiurando il peggio. Ma qualcuno ha riferito di aver notato una vettura col parabrezza lesionato: ancora molti i dettagli da accertare. L'uomo sarebbe sbucato all'improvviso in mutande e in stato confusionale. È stato soccorso dal 118 e si sta cercando di capire cosa sia accaduto. L'episodio è stato registrato poco prima di Panorama.